Dopo il grande successo contro la Francia, la Turchia di Çalhanoglu non riesce a ripetersi e cade per 2-1 in casa dell'Islanda. La doppietta di Sigurdsson porta il Girone H in assoluta parità, con tre squadre in testa a 9 punti (Francia, Turchia, Islanda). Novanta minuti per il rossonero Hakan Çalhanoglu.