ISS, il coronavirus circolava in Italia già dicembre

Secondo uno studio in via di pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità, il coronavirus circolava in Italia già da dicembre, quindi diverse settimane prima del famoso "paziente 1" di Codogno. Lo riferisce sport.sky.it che spiega che la certezza arriva dall’analisi delle acque di scarico raccolte in tempi antecedenti al Covid-19 in Italia. I campioni sono stati prelevati nei depuratori di centri urbani del nord Italia e utilizzati come ‘spia’ della circolazione del virus in Italia.