Istanbul maledetta anche per l'Inter. E per il 2003 non ci sarà mai rivincita

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo quasi 20 anni Istanbul è maledetta per un'altra italiana: dopo il Milan nel 2005 è oggi l'Inter a piangere allo Stadio olimpico Atatürk. Contro il City i nerazzurri capitombolano per un destro micidiale di Rodri e soprattutto un errore paranormale di Lukaku, sempre nella stessa porta di Dudek-Sheva.

E nonostante il derby vinto in Semifinale, per il quello che è successo nel 2003 non c'è e non ci sarà mai rivincita per i nerazzurri.