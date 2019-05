Italdonne, Bertolini: "Dieci giorni ancora e saremo pronte per la Francia"

La ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha parlato dopo la vittoria per 3-1 contro la Svizzera di ieri ai microfoni della FIGC dicendosi soddisfatta della prestazione e guardando all'esordio mondiale fissato il 9 giugno: “Partita vera contro un ottimo avversario anche se a loro mancava qualche giocatrice importante. Questo però non toglie nulla alla nostra prestazione che è stata buona come atteggiamento, concentrazione, spirito di squadra e anche qualità di gioco. - conclude Bertolini - Questa era una partita d'avvicinamento ai Mondiali, fra pochi giorni partiremo alla volta della Francia e cercheremo di alzare ancora il livello di preparazione, concentrazione e intensità. Per l'esordio mancano una decina di allenamenti e del lavoro e poi saremo pronte”.