Italdonne, Di Guglielmo: "Credo che l’unità d'intenti e la duttilità siano i nostri punti di forza"

Il difensore dell’Italia Femminile, Lucia Di Guglielmo, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dall’esordio contro la Francia tornando con la mente a tre anni fa quando assisteva alle gare delle azzurre dagli spalti come semplice tifosa: "Essere qui è un sogno che si avvera, sono felice di essere riuscita a realizzarlo e mi auguro di continuare a sognare a lungo, sto cercando di farmi trascinare dal clima che si respira nella squadra e di trovare il giusto equilibrio tra emozione e razionalità. Non ci si abitua mai ad indossare questi colori, è sempre come fosse la prima volta, sono sicura che se scenderò in campo rivivrò tutte le sensazioni che porto con me da quando ho iniziato a giocare a calcio. - continua Di Guglielmo come riporta il sito della FIGC - Questa è la prima grande competizione internazionale alla quale partecipo ed è bello vivere l’attesa insieme alla squadra. Siamo tutte a disposizione delle compagne e dell’intero gruppo, credo che l’unità d’intenti e la nostra duttilità siano i punti di forza di questa Nazionale. Domenica dovremo difendere bene e cercare attraverso il pressing di non far avvicinare le nostre avversarie alla porta, facendo attenzione ai movimenti difensivi perché le francesi cercheranno di fare tanti cross per servire le loro attaccanti che sono tecniche e soprattutto fisiche".