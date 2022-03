Italdonne, le convocate per Lituania e Svizzera: ci sono tre rossonere

MilanNews.it

Sono 26 le calciatrici azzurre convocate dal ct Milena Bertolini per la sfide contro Lituania, l’8 aprile a Parma, e Svizzera, il 12 aprile a Thun, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2023 in Australia e Nuova Zelanda.

Diversi i cambi rispetto all’Algarve Cup di febbraio: Schroffenegger sostituisce Baldi fra i portieri. In difesa escono Guagni, Orsi e Rizzon ed entrano Bartoli e Filangeri. A centrocampo Greggi prende il posto di Simonetti, mentre in avanti tornano in azzurro Bonetti, Bonfantini e Sabatino, mentre sono assenti per infortunio Cantore e Giacinti. Questa la lista completa:

Portieri: Durante (Inter), Giuliani (Milan), Schroffenegger (Fiorentina)

Difensori: Bartoli (Roma), Bergamaschi (Milan), Boattin (Juventus), Di Guglielmo (Roma), Filangeri (Sassuolo), Gama (Juventus), Lenzini (Juventus), Linari (Roma), Soffia (Roma)

Centrocampisti: Caruso (Juventus), Cernoia (Juventus), Galli (Everton), Giugliano (Roma), Greggi (Roma), Rosucci (Juventus)

Attaccanti: Bonansea (Juventus), Bonetti (Inter), Bonfantini (Juventus), Girelli (Juventus), Glionna (Roma), Piemonte (Milan), Sabatino (Fiorentina), Serturini (Roma)