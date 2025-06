Italia, Acerbi ha rifiutato la convocazione con un Sms a Spalletti

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - "Acerbi non ha risposto alla convocazione". Lo ha annunciato Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa a Coverciano dove l'Italia è radunata per preparare le gare di qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Moldova. Il ct della nazionale ha spiegato che il difensore Inter ha comunicato la sua scelta stamattina, con un sms, alla quale ha fatto seguito una chamata. "Sono considerazioni personali del giocatore, ha ripensato a ciò che è successo attorno a lui - ha detto il ct azzurro - Lo avevo chiamato tenendo conto di quanto propone il campionato per quanto fatto vedere specie nell'ultimo periodo".

"Lui stamani - ha aggiunto Spalletti - mi ha comunicato la decisione per messaggio, poi ci ho parlato per telefono. Ci sono altri giocatori meritevoli, io devo pensare a qualificare l'Italia al Mondiale". Il ct ha poi aggiunto: "Per me Acerbi ha valore, sapevamo che aveva avuto dei problemi fisici, era stato operato, io avevo dato spazio a suo tempo anche ad altri difensori. Comunque prendiamo atto della sua decisione. Se verrà sostituito? Vediamo, la notizia è fresca, valuteremo con serenità e calma''. (ANSA).