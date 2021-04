Italia, che balzo nel ranking FIFA: sale al settimo posto. Era ventunesima quando arrivò Mancini

Manca soltanto l’ufficialità, che arriverà nelle prossime ore dopo l’aggiornamento dei dati FIFA, ma l’Italia continua a scalare posizioni nel ranking del calcio mondiale. Con la vittoria conquistata ieri sera, gli azzurri di Roberto Mancini saliranno infatti al settimo posto, scalando in un solo colpo tre posizioni (superate Argentina, Uruguay e Messico). Un balzo in avanti non da poco, se si considera che nel 2018, quando il Mancio subentrò al breve interregno di Di Biagio e soprattutto alla deludente gestione di Ventura, l’Italia era precipitata addirittura al ventunesimo posto. Al primo posto del ranking maschile, per la cronaca, resta saldamente il Belgio, seguito dalla Francia e dal Brasile.