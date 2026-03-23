Italia, Chiesa lascia il ritiro della Nazionale: al suo posto chiamato Cambiaghi
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Federico Chiesa lascia il ritiro della nazionale. Verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi. (ANSA).
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