Italia, Chiesa lascia il ritiro della Nazionale: al suo posto chiamato Cambiaghi

Italia, Chiesa lascia il ritiro della Nazionale: al suo posto chiamato CambiaghiMilanNews.it
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Oggi alle 10:38News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Federico Chiesa lascia il ritiro della nazionale. Verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi. (ANSA).