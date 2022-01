Italia, De Rossi torna nello staff della Nazionale di Mancini

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi torna a far parte dello staff della Nazionale. L'Italia di Roberto Mancini ha bisogno di ritrovare la magia che ha portato gli azzurri a vincere l'Europeo per vincere anche i play off e tornare ai Mondiali. Per questo motivo la FIGC ha richiamato l’ex giocatore della Roma nello staff azzurro, che aveva lasciato dopo la vittoria dell’Europeo per tentare di diventare allenatore in prima persona. De Rossi già da mercoledì sarà di nuovo a Coverciano per aiutare Mancini e gli altri a preparare uno dei più importanti appuntamenti della recente storia dell'Italia calcistica.