Italia Femminile, Bertolini: "Contro la Svizzera daremo tutto"

(ANSA) - ROMA, 11 APR - 'Questa Svizzera è il destino delle Nazionali di calcio italiane, la partita è difficile, mi aspetto che le ragazze diano tutto, andiamo per vincere è l'unico risultato per andare ai Mondiali fermo restando che rimangono altre due partite". La Ct della Nazionale italiana di calcio ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, Milena Bertolini, lancia le azzurre in vista del decisivo match di domani con la Svizzera per qualificazioni ai Mondiali femminili del 2023. "La squadra sta bene - aggiunge la Ct azzurra - il pari della Svizzera con la Romania ci ha galvanizzate e ci dà maggiore consapevolezza, non sarà facile ma queste ragazze quando scendono in campo danno tutto quello che hanno". Si giocherà sul sintetico? "Sono d'accordo con Mourinho (che si era lamentato per match con Bodo sul sintetico in Conference, ndr) , io non amo giocare nè allenarmi sul campo sintetico: gli infortuni sono maggiori. Anche se i campi di ultima generazione sono ottimi è qualcosa di non naturale. Comunque - conclude la Ct Bertolini - non sono preoccupata perché già tante ragazze sono abituate a giocare sul sintetico". L'Italia femminile di calcio tornerà in campo domani per la sfida contro la Svizzera nell'ottava giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Si giocherà alle 17:45 sul manto erboso della Stockhorn Arena di Thun. (ANSA).