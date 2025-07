Italia Femminile, la milanista Giuliani: "Il futuro è da scrivere"

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Vedere tutte quelle bambine con la maglia dell'Italia e tutto questo entusiasmo intorno alla squadra è bellissimo, più che altro è un 'in più' che si aggiunge a tutto quello che c'è all'interno e che ci stiamo portano dietro dall'inizio di questo percorso". Lo dice a Sky Sport Laura Giuliani, portiere dell'Italia, che racconta le sensazioni del gruppo delle azzurre in vista della semifinale europea di martedì' prossimo contro l'Inghilterra". "Abbiamo realizzato una cosa grandissima - dice ancora Giuliani riferendosi alla vittoria sulla Norvegia nei quarti -, e ce la siamo messa dietro, 'in saccoccia'. Il nostro obiettivo quando è arrivato il fischio conclusivo è stata subito la semifinale. Sapevamo di aver fatto qualcosa di bellissimo, però non si vive di ricordi e il futuro deve essere ancora scritto". "Quindi abbiamo semplicemente preso tutto l'entusiasmo, tutta la passione - dice ancora -, tutta l'energia positiva che quella partita ci ha dato e abbiamo già cominciato a pensare a quella successiva nonostante ancora non sapessimo chi sarebbe stata l'avversaria".

Che poi è l'Inghilterra: che tipo di rivale sarà? "E' un'Inghilterra diversa rispetto a tutte le Inghilterre che abbiamo affrontato - risponde Giuliani -. Ha una grandissima fiducia in sé e consapevolezza di essere una grandissima squadra. L'ha dimostrato nei gironi e nelle ultime partita, nonostante sia andata sotto di due gol contro la Svezia. Quella inglese è una squadra che nei momenti di difficoltà riesce sempre a fare gruppo e a portare a casa il risultato, è una squadra che non muore mai". "Quindi sarà importante - conclude - iniziare al meglio la partita, con un grande focus, per poi portarla fino al 120' O oltre? sì - sorride - questa mattina i rigori sono stati provati". (ANSA).