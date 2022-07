Italia Femminile, la rossonera Bergamaschi: "È un pareggio che ci sta stretto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Un pareggio che mantiene aperto ogni discorso. L'Italia non riesce a battere l'Islanda ma rimane in corsa per il passaggio del turno grazie al gol di Valentina Bergamaschi che, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la gioia per la sua rete: "È un gran gol che porterà fortuna in vista della qualificazione. L’1-1 ci sta stretto, ma ci portiamo a casa questo punto sacrosanto - ha dichiarato la rossonera. Ci è capitato il gol loro con quella palla che non sappiamo neanche come è entrata. Nel secondo tempo poi è entrata Bonansea e la ringrazio per l’assist. Consigli per i gol? Non sta a me. Dovremo recuperare energia per il Belgio uscendo dal campo con i tre punti. Abbiamo disputato una partita totalmente diversa da quella contro la Francia, ci teniamo stretto questo risultato e vediamo cosa ci riserverà il futuro", conclude.