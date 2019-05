Italia femminile, le convocate per il Mondiale: ci sono 6 rossonere

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha annunciato la lista delle 23 calciatrici che parteciperanno alla Coppa del Mondo che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Resteranno a casa il portiere Durante della Fiorentina e le centrocampiste Greta Adami e Lisa Alborghetti, c’è invece Martina Rosucci reduce da un lungo stop per infortunio. I club più rappresentati sono Juventus (8 calciatrici) e Milan (6 giocatrici), mentre la Fiorentina seconda in classifica è rappresentata da sole 3 calciatrici al pari della Roma.

Le azzurre faranno il loro esordio domenica 9 giugno alle ore 13 contro l’Australia a Valenciennes. La seconda sfida è invece prevista per venerdì 14 giugno alle 18 contro la Giamaica a Reims per poi chiudere contro il Brasile ancora a Valenciennes martedì 18 alle ore 21.

Questo l’elenco delle convocate:

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma)

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Cimini Tucceri (Milan)

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma)

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona)