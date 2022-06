MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come comunicato da Roberto Mancini in conferenza stampa post Inghilterra-Italia, Alessandro Florenzi lascerà il ritiro della Nazionale e andrà in vacanza; salterà, dunque, la sfida contro la Germania di martedì (come Tonali che è squalificato) e tornerà in campo il 4 luglio a Milanello con il raduno del Milan.