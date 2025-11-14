Italia, furia Gattuso: attacca tifosi e formula Mondiale

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Prima attacca i tifosi per i cori contro la sua Italia e poi se la prende con la nuova formula di qualificazione ai Mondiali di calcio che privilegia squadre senza alcuna tradizione calcistica. Dopo la vitttoria maturata solo negli ultimi minuti contro la Moldavia, il ct dell'Italia Gennaro Gattuso è una furia soprattutto per quanto sentito durante la gara mentre i suoi giocatori non riuscivano a sbloccare la partita: 'Ho sentito quello che hanno detto i tifosi, è una vergogna che ci dicano andate a lavorare - dice il ct azzurro alla Rai - Una vergogna: non lo accetto ma noi andiamo avanti. Io ho visto un'Italia che ha giocato, loro non hanno mai tirato in porta. Io sono molto soddisfatto, se siete rimasti all'11-1 della Norvegia è un problema vostro". Gattuso ha poi parlato anche della formula di qualificazione. "Nel '94 c'erano due africane, ora otto. Ai miei tempi le migliori seconde europee andavano direttamente al Mondiale...". Poi torna sulla partita: "Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, dando minutaggio a tanti giocatori. Partite facili non esistono, gli avversari non hanno mai tirato in porta. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e andiamo avanti così: è il momento di restare uniti, la squadra sta combattendo in campo". A parlare nel dopo gara è anche uno dei due uomini gol Pio Esposito "È sempre una grandissima emozione giocare con questa maglia, segnare lo è ancora di più.

Con Retegui mi trovo molto bene, è un attaccante completo. Tutto il nostro reparto di attaccanti è forte. Segnare anche a San Siro con la Norvegia sarebbe bellissimo". A dire ala sua sul match anche Sandro Tonali: "Nel primo tempo, come contro l'Estonia, non siamo stati puliti e non abbiamo segnato, così la partita è diventata sempre più difficile, minuto dopo minuto. Aver vinto nel finale ci dà tanto in vista del nostro percorso futuro: ho visto la nostra reazione, avevamo voglia di tornare a casa con i tre punti". Dalla Roma alla Nazionale serata di grazia per Gianluca Mancini autore del gol che ha sbloccato la partita: "Ci eravamo preparati per affrontare una squadra chiusa, contro la quale non è facile trovare spazi. Nel primo tempo abbiamo subìto solo una ripartenza, ma non siamo stati bravi a sbloccarla, e in queste gare più passa il tempo e più diventa difficile. Abbiamo avuto le nostre occasioni, in qualche circostanza serviva più tranquillità nel capire gli spazi o nel fare il passaggio giusto. Alla fine l'abbiamo sbloccata, poi abbiamo segnato anche il secondo gol". (ANSA).