Italia-Galles, Di Stefano: "Mancini domani farà 4 o 5 cambi di formazione"

Peppe Di Stefano, inviato di Sky, ha parlato della formazione dell’Italia di domani contro il Galles. Di Stefano ha detto: “Mancini non schiererà contro il Galles la stessa formazione delle scorse partite, ma non cambierà nemmeno 9 o 10 giocatori. Il mister farà un turnover ragionato cambiando 4 o 5 giocatori. Domani Federico Chiesa può giocare titolare nel 4-3-3 in alto a sinistra sulla trequarti, poi in attacco dovrebbe giocare Andrea Belotti al posto di Ciro Immobile”.