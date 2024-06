Italia, gli scenari possibili dopo la partita di stasera: tre possibilità per gli Azzurri

Questa sera a Lipsia andrà in scena la terza e ultima partita dell'Italia nella fase a gironi di questo Europeo. Attualmente seconda nel gruppo B, la squadra di Luciano Spalletti contro la Croazia dovrà ottenere un risultato positivo per mantenere lo stesso posizionamento. In termini pratici vincere o pareggiare non cambia nulla perché - anche dovesse perdere la Spagna contro l'Albania e vincere l'Italia contro la Croazia - a vantaggio delle Furie Rosse c'è lo scontro diretto.

Vittoria o pareggio: secondo posto. Ottavi a Berlino contro la Svizzera

Come detto, l'Italia in caso di risultato positivo chiude il girone al secondo posto andando a finire nella parte bassa del tabellone a eliminazione diretta. Già deciso l'accoppiamento: sarà sfida contro la Svizzera, sabato prossimo all'Olympiastadion di Berlino con fischio d'inizio alle ore 18.00.

Sconfitta dell'Italia e mancata vittoria dell'Albania: terzo posto

In caso di sconfitta contro la Croazia e di mancata vittoria dell'Albania contro la Spagna, l'Italia chiude il gruppo B al terzo posto. A quel punto, per andare avanti, la Nazionale di Luciano Spalletti deve rientrare tra le quattro migliori terze.

Classifica squadre al terzo posto, la situazione attuale (vanno agli ottavi le prime quattro)

1) Austria: 3 punti in due partite. Differenza reti: +1

2) Slovacchia: tre punti in due partite. Differenza reti: 0

3) Ungheria: tre punti in tre partite. Differenza reti: -3

4) Slovenia: due punti in due partite. Differenza reti: 0

5) Albania: un punto in due partite. Differenza reti: -1

6) Repubblica Ceca: un punto in due partite. Differenza reti: -1

Con una sconfitta, soprattutto se di misura, è probabile che l'Italia riuscirà comunque ad andare avanti. A quel punto si aprirebbero due possibilità per gli ottavi: o contro il Portogallo lunedì 1° luglio a Francoforte o contro la vincente del gruppo E (quello con Belgio, Slovacchia, Romania e Ucraina) martedì 2 luglio a Monaco di Baviera.

Sconfitta dell'Italia e vittoria dell'Albania: eliminati

L'ultimo scenario possibile è quello che vede l'Italia venire eliminata dopo la partita di questa sera. Se la Nazionale di Spalletti perde contro la Croazia e, contemporaneamente, l'Albania batte la Spagna, ecco che gli azzurri scivolano in un colpo solo dal secondo all'ultimo posto nel gruppo B. E si torna a casa.