Sandro Tonali, che sarà squalificato dopo il giallo ricevuto ieri sera, ha deciso di restare in gruppo con la Nazionale Italiana. Domani mattina gli azzurri partiranno per Dusseldorf mentre nel pomeriggio, come da programma, andranno in scena conferenza stampa e allenamento a Moenchengladbach. Lo riporta TMW.