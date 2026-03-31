Italia, i 23 convocati di Gattuso per la Bosnia: out Caprile, Coppola, Scalvini, Cambiaghi e Scamacca

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Il ct azzurro Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 23 calciatori che stasera prenderanno parte alla finale playoff dei Mondiali contro la Bosnia: sono stati tagliati cinque giocatori, vale a dire Elia Caprile del Cagliari, Diego Coppola del Brighton, Nicolò Cambiaghi del Bologna, Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini dell'Atalanta.

Ecco l'elenco dei convocati:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.

Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini.

Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.