Vendita San Siro, Abodi: "Ben venga che si voglia fare chiarezza"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - "Quando ci sono situazioni che devono essere investigate, dobbiamo sottolineare con soddisfazione il fatto che si voglia fare chiarezza da un lato e pulizia dall'altra". Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, a Rozzano (Milano) per celebrare il 25esimo anniversario del Servizio Civile Universale, commenta così l'inchiesta della Procura di Milano sulla vendita dello stadio di San Siro. "Preoccupato per gli Europei? Sono partite indipendenti tra loro - risponde ai giornalisti Abodi a margine dell'evento -.

Lo stadio è parte della società, non è un mondo a parte. Quindi come nella società ci sono pagine che meritano di essere analizzate così può e deve avvenire nello stadio, dove poche persone non possono condizionare la vita di molti". (ANSA).