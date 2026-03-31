Ancelotti su Modric: “Uno dei migliori che ho allenato”. E per il Mondiale segue la “filosofia allegriana”

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Durante la conferenza stampa pre-partita di Brasile-Croazia, che si giocherà la notte tra il 31 marzo e l'1 aprile alle ore 2:00 (orario italiano) al Camping World tadium, Ancelotti ha risposto ad una domanda su Luka Modric, centrocampista rossonero allenato dal ct della selecao al Real Madrid. "Lo ritengo uno dei migliori che io abbia mai allenato" è il suo commento sul 10 della Croazia.

Durante la conferenza poi, Ancelotti ha parlato anche di cosa servirà per vincere il prossimo Mondiale e, le parole rilasciate non lasciano equivoci: si segue la filosofia allegriana. "La storia è chiara: il Brasile ha bisogno di talento (in attacco) e di una buona difesa, non c'è altra via. Sono convinto che a vincere il Mondiale sia la squadra che subisce meno gol, non quella che ne segna di più". Un concetto spesso deriso e ritenuto antico dai critici di Allegri e del suo gioco ma che spesso, come in questo caso, viene assecondato da altri grandi allenatori.