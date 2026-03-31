Pulisic ha perso la via del gol? Il ct degli USA prima del Portogallo: "Forse lo aiuteremo un po' avvicinandolo alla porta"

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Alla vigilia dell'amichevole contro il Portogallo di oggi, Mauricio Pochettino, ct degli Stati Uniti, ha rivelato che potrebbe apportare dei cambiamenti tattici per permettere a Christian Pulisic di ritrovare finalmente la via del gol: "Sappiamo che Christian sa segnare, ma forse domani (oggi, ndr) potremmo provare ad aiutarlo a sbloccarsi. Forse lo aiuteremo un po' avvicinandolo alla porta. È un'idea che mi è venuta in mente dopo sabato. Dobbiamo valutare con lo staff medico, lo staff tecnico e il giocatore.

Fino a quando non abbiamo subito il terzo gol, penso che ce la siamo giocata molto bene con il Belgio. Dopo la grande occasione di Christian in area, abbiamo subito il secondo gol. Poi, dopo un'altra occasione creata con Weah, abbiamo concesso il rigore. Quel momento è stato davvero duro per noi" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.