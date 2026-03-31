Dzeko verso la sfida con l'Italia: "Temevano più il Galles, noi lo abbiamo battuto"

vedi letture

(ANSA) - SARAJEVO, 30 MAR - "Abbiamo visto tutti quello che è successo, per me sinceramente è una cosa normalissima. Tutti noi abbiamo le nostre preferenze. La mia forse era di non giocare contro l'Italia questa finale". Lo ha detto l'attaccante della Bosnia Edin Dzeko, commentando l'esultanza di Federico Dimarco e altri azzurri dopo il passaggio della nazionale balcanica. "Ovviamente oggi bisogna essere attenti perché con i social una cosa normale diventa una cosa grande, come è diventata questa", ha aggiunto Dzeko. L'attaccante bosniaco ha confermato che Dimarco gli ha scritto: "Mi ha detto che non voleva offendere nessuno, gli ho detto 'di che parliamo?' Non ci sono problemi".

Tornando sulle preferenze degli azzurri, Dzeko aggiunge: "L'Italia non voleva giocare col Galles, non so perché, noi siamo andati lì senza paura e abbiamo vinto. Non so perché l'Italia dovrebbe avere paura del Galles, è una nazionale incredibile che ha vinto quattro Mondiali. Sicuramente se hanno paura di giocare col Galles vuol dire che qualcosa non funziona. Dobbiamo vederla in questo modo, che loro con questa partita si giocano tanto dopo due Mondiali diverse. E vuol dire che hanno paura, anche". (ANSA).