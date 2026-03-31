Piantanida parla di Douvikas: "Se lo mettessi in un Milan non ci siamo. Non è ancora un giocatore da grande squadra"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Franco Piantanida ha elogiato i talenti che stanno permettendo al Como di sognare l'Europa che conta, soffermandosi in modo particolare sull'analisi di Tasos Douvikas, accostandolo anche al Milan.

Fra Perrone, Baturina, Douvikas e Ramon chi pensa possa avere un futuro roseo lontano da Como:

"Il rischio è che alcuni giocatori possano non rendere altrove. Io comunque scelgo Douvikas, che fa sia il nove, che il dieci, che l'undici. Interpreta come dovrebbe essere un attaccante oggi. Se lo mettessi però in un Milan non ci siamo. Non è insomma un giocatore ancora da grande squadra".