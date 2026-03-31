MN - Amelia: "Se il Milan non riuscisse ad arrivare secondo arriverà comunque nelle prime tre senza problemi"

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Il Milan può ancora credere nello scudetto? Quanto sarà importante e decisiva la sfida del lunedì di Pasquetta contro il Napoli sotto questo punto di vista? Di questo argomento ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex portiere del Milan, nonché campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, Marco Amelia.

In caso di sconfitta il quarto posto rischia di essere messo in discussione?

"L'obiettivo del Milan era quello di ritornare in Champions, e sotto questo punto di vista non ci saranno tanti sconvolgimenti. Se il Milan non riuscisse ad arrivare secondo arriverà comunque nelle prime tre senza problemi, e quindi Napoli sarà uno spartiacque per restare agganciati ad una speranza, perché 6 punti sono tanti e l'Inter magari qualche punto lo può credere e magari ci si può credere in queste ultime giornate".