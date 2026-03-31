MN - Amelia sul Milan: "Diventa importante venire fuori dal Maradona con i 3 punti che li faranno ancora sperare nello scudetto"

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Il Milan può ancora credere nello scudetto? Quanto sarà importante e decisiva la sfida del lunedì di Pasquetta contro il Napoli sotto questo punto di vista? Di questo argomento ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex portiere del Milan, nonché campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, Marco Amelia.

Allegri su cosa lavorerà per il finale di stagione? Cosa andrà a toccare?

"Io credo che in questo periodo di sosta è più un recupero di energie per questo rush finale per chi non va in Nazionale. A livello mentale pensare, conoscendo bene Allegri, come giusto che sia, quando ci sarà il gruppo al completo, solo alla partita di Napoli e non al resto della stagione perché diventa anche importante venire fuori dal Maradona con i 3 punti che li faranno ancora sperare".