Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma tutti e lascia fuori Pio, c'è Dzeko

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Di seguito le formazioni ufficiali di Bosnia ed Erzegovina-Italia, sfida che andrà in scena a Zenica dalle 20.45 e decreterà quale di queste due squadre staccherà il pass per la Coppa del Mondo 2026. Tutto confermato in casa azzurra, col CT Gennaro Gattuso che ripropone gli stessi undici che giovedì sera a Bergamo hanno battuto l'Irlanda del Nord. In attacco spazio a Kean e Retegui con Esposito che partirà dalla panchina. Confermato Locatelli in cabina di regia e Bastoni centrale davanti a Donnarumma. Nella Bosnia ed Erzegovina fuori dall'undici titolare Tahirovic: c'è Basic ad affiancare Sunjic. Come in Galles il talentuoso classe 2007 Alajbegovic partirà dalla panchina, in attacco c'è Demirovic a supporto di Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bosnia ed Erzegovina (4-4-2) - Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cambiaso, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.