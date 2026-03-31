La bella storia di un papà e un figlio: da Lumezzane a Zenica per sostenere l'Italia

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(ANSA) - ZENICA, 31 MAR - Nove ore di macchina da Lumezzane, in provincia di Brescia, a Zenica per tifare Italia. È l'atto d'amore per gli azzurri da parte di Francesco e di suo padre Ezio, abituati a girare insieme il continente in occasione delle sfide della Nazionale. Hanno fatto insieme gli Europei dal 2008 al 2021, "io c'ero la notte di Wembley", racconta Francesco, che ha visto pure il match di Bergamo contro l'Irlanda del Nord. "Li abbiamo visti in difficoltà e non potevamo non venire", raccontano i due tifosi in giro per la città bosniaca che aspetta la super sfida di stasera che assegnerà il pass per i mondiali.

Arrivati ieri, hanno avuto il tempo stamattina di dare un'occhiata alla hall dove pernottano gli azzurri prima che l'ingresso venisse chiuso. In serata, dopo la partita, si sposteranno a nord per iniziare il viaggio di ritorno. Una sfacchinata "ma questa è una partita storica", spiegano. (ANSA).