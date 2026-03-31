Valentini: "Se uno dovesse giudicare Retegui solo da Bergamo, sarebbe da panchinare, ma sarebbe ingeneroso e ingiusto"

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Antonello Valentini, su TMW Radio, ha parlato così di Bosnia-Italia: "Più che preoccupato, sono in ansia, come credo sia giusto. E' partita secca, devi giocartela a tutto campo. Retegui? Se uno dovesse giudicarlo solo da Bergamo, sarebbe da panchinare, ma sarebbe ingeneroso e ingiusto.

Pio Esposito è un ragazzo in ascesa, ma molti di questi giocatori sono poco abituati a questi scenari di questa tensione. Sarà un clima infuocato, bisogna avere fiducia in questa squadra, in Gattuso, mi piace la sintonia di gruppo, mi piace che gli infortunati siano andati con la Nazionale perché questi sono segnali importanti, di fraternità e amicizia. Mi auguro che il campionato non occupi nemmeno uno spazio minimo nella testa di questi giocatori".

Mondiali, oggi si decide il destino dell'Italia: il programma delle 4 finali playoff

Le ultime 4 squadre europee a partecipare al Mondiale 2026 si decideranno oggi, martedì 31 marzo, alle ore 20.45. Le 4 finali di playoff si giocheranno in Bosnia, Svezia, Kosvo e Repubblica Ceca: gara secca con tempi supplementari e tiri di rigore in caso di parità. Coinvolta anche l'Italia nel Percorso A: gli Azzurri di Gattuso dovranno superare la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko a Zenica. Di seguito il programma di tutte le finali europee dei playoff Mondiali.

PERCORSO A

Bosnia Erzegovina - Italia (Zenica, 31 marzo alle 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Canada, Qatar e Svizzera.

PERCORSO B

Svezia - Polonia (Solna, 31 marzo alle 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo F dei Mondiali, che comprende Olanda, Giappone e Tunisia.

PERCORSO C

Kosovo - Turchia (Pristina, 31 marzo alle 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo D dei Mondiali, che comprende Stati Uniti, Paraguay e Australia.

PERCORSO D

Repubblica Ceca - Danimarca (Praga, 31 marzo alle 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Messico, Sudafrica e Corea del Sud.