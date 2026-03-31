Italia U21, poker contro la Svezia: ancora assist per Bartesaghi

Italia U21, poker contro la Svezia: ancora assist per BartesaghiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00News
di Niccolò Crespi

Prosegue con punti e vittorie importanti la rincorsa al primo posto nel gruppo E nelle qualificazioni agli Europei Under 21 per la Nazionale di Baldini che risponde alla Polonia (vittoriosa in Montenegro) con un 4-0 alla Svezia che riporta gli Azzurrini a -3 proprio dai polacchi. Koleosho mattatore: doppietta nel primo tempo e assist nella ripresa per il 3-0 di Ndour. Lipani, di testa, arrotonda il punteggio sul 4-0. In campo per 68' un ottimo Davide Bartesaghi, autore di un assist. E' il terzo in due partite con la maglia dell'Italia U21. A ottobre la sfida alla Polonia.

Le formazioni ufficiali:

Svezia Under 21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, M. Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty. Ct. Backstrom. 

Italia Under 21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini.