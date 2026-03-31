Super Pavlovic con la Serbia: il difensore del Milan celebra il proprio gol su Instagram

Super Pavlovic con la Serbia: il difensore del Milan celebra il proprio gol su InstagramMilanNews.it
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Oggi alle 21:50News
di Niccolò Crespi

Strahinja Pavlović è stato protagonista di un super gol in semi rovesciata quest'oggi nell'amichevole vinta dalla sua Serbia contro l'Arabia Saudita. Il difensore del Milan ha postato così, con orgoglio la propria rete sul suo account instagram.

AGGIORNAMENTO DI MARZO GIOCATORI MILAN

Strahinja Pavlovic: 35 milioni (+7 milioni)
Davide Bartesaghi: 23 milioni (+5 milioni)
Koni De Winter: 23 milioni (+3 milion)
Zachary Athekame: 10 milioni (+2 milioni)
Ardon Jashari: 30 milioni (-2 milioni)
Youssouf Fofana: 25 milioni (-3 milioni)
Niclas Fullkrug: 5 milioni (-3 milioni)
Christopher Nkunku: 28 milioni (-4 milioni)
Rafael Leao: 65 milioni (-5 milioni)
Christian Pulisic: 50 milioni (-10 milioni)