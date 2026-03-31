Cuomo difende Leao: "Stiamo parlando di una Ferrari con il motore di un’utilitaria"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanVibes su Leao. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Milan gioca meglio senza il peggiore Leao, il Milan gioca meglio con il miglior Leao. Parliamo di una Ferrari con il motore di un’utilitaria, quindi l’assenza di gol, assist, dribbling e doppi passi ce lo fa vedere come sbagliato. Dobbiamo avere l’ambizione di tornare a vedere il miglior Leao come calcio italiano, ma oggi lo stiamo commentando come quello che è, una Ferrari col motore limitato che non riesce a stare ai box quando ha bisogno di stare ai box. Io ho ascoltato Shevchenko pochi giorni fa: premesso che per lui non sia un attaccante, ma dice che al Milan non si può mai sbagliare atteggiamento. Quello che si imputa a Leao è la mancanza di continuità nell’atteggiamento: il Milan con il Rafa che c’è nell’atteggiamento, è un Milan clamorosamente più forte. Speriamo che Leao a Napoli sia quello dei quarti di finale di Champions.

Rabiot sposta gli equilibri della squadra, sia a livello tattico che mentale. Tremendamente importante, dà ragione a Massimiliano Allegri quando dice che il Milan è secondo per le qualità morali di questa rosa. Il Milan perde contro la Lazio, ma quando esco dallo stadio penso che ci sarebbero voluti undici con l’atteggiamento di Pavlovic, combattivo ed agonistico. Non è un caso che col Torino il primo gol lo faccia Strahinja e il secondo Rabiot: il calcio è diabolico ma è semplice. Dovevi vincere e loro ti han fatto vincere”.