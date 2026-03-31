Playoff Mondiali, l'Italia con sofferenza ai supplementari contro la Bosnia

Playoff Mondiali, l'Italia con sofferenza ai supplementari contro la Bosnia MilanNews.it
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Oggi alle 22:50News
di Niccolò Crespi

L'Italia di Rino Gattuso si giocherà la possibilità di qualificarsi al prossimo Mondiale, in programma questa estate negli USA, ai tempi supplementari contro la Bosnia. Al gol di Kean ha pareggiato all'80. Cross in area, deviazione su cui Donnarumma para ma da pochi passi arriva Tabakovic che spinge in rete. Italia che, ricordiamolo, è in 10 per l'espulsione di Bastoni nel finale di primo tempo.

Bosnia-Italia: formazioni ufficiali

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. Ct. Sergej Barbarez

ITALIA (3-5-2): G.Donnarumma; G.Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui. Ct. Gennaro Gattuso

Arbitro: Clément Turpin (Francia)