Playoff Mondiali, l'Italia con sofferenza ai supplementari contro la Bosnia
L'Italia di Rino Gattuso si giocherà la possibilità di qualificarsi al prossimo Mondiale, in programma questa estate negli USA, ai tempi supplementari contro la Bosnia. Al gol di Kean ha pareggiato all'80. Cross in area, deviazione su cui Donnarumma para ma da pochi passi arriva Tabakovic che spinge in rete. Italia che, ricordiamolo, è in 10 per l'espulsione di Bastoni nel finale di primo tempo.
Bosnia-Italia: formazioni ufficiali
BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. Ct. Sergej Barbarez
ITALIA (3-5-2): G.Donnarumma; G.Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui. Ct. Gennaro Gattuso
Arbitro: Clément Turpin (Francia)
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