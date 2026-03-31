Intelligenza artificiale ai mondiali: in campo anche Beckham

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(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Intelligenza artificiale ai mondiali di calcio, scende in campo anche David Beckham. Lo sponsor Fifa Lenovo ha infatti annunciato la partnership con l'ex campione inglese: la collaborazione si inserisce nel ruolo dell'azienda come Official Technology Partner dei mondiali 2026 e di quelli femminili del prossimo anno. Beckham sarà coinvolto nelle attività dedicate allo sviluppo di soluzioni AI per lo sport, con l'obiettivo di trasformare il gioco per club, giocatori, ufficiali di gara e tifosi. Ma anche migliorare le prestazioni delle squadre, offrire esperienze più coinvolgenti ai fan e creare nuove opportunità di ricavo attraverso l'innovazione guidata dall'intelligenza artificiale. Beckham sarà protagonista della prossima campagna marketing di Lenovo, che prenderà il via a maggio.

"Sono orgoglioso di collaborare con l'azienda per la FIFA World Cup e oltre. Il calcio sarà sempre fatto di talento, istinto, duro lavoro e momenti indimenticabili - le parole di Beckham -. Oggi però l'intelligenza artificiale e i dati stanno cambiando il modo in cui comprendiamo questo sport, da come giocatori e allenatori si preparano a come i tifosi si connettono al gioco. Sono entusiasta di scoprire più da vicino il lavoro innovativo di Lenovo, che sta aprendo nuove prospettive e rendendo il calcio sempre più accessibile". (ANSA).