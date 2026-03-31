Niang: "Pato era troppo forte, nemmeno Mbappé fa le cose che faceva lui"

Niang: "Pato era troppo forte, nemmeno Mbappé fa le cose che faceva lui"MilanNews.it
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Oggi alle 21:12News
di Antonello Gioia

Mbaye Niang, ex calciatore del Milan, si è così espresso a BeinSports su Alexandre Pato: "Era troppo forte, nemmeno Mbappé fa quelle cose. Aveva tutto, destro, sinistro, colpo di testa, ma si fermava sempre".