Odogu titolare e imbattuto: la sua Germania U20 batte all'ultimo la Polonia

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David Odogu, difensore del Milan, ha giocato per 90 minuti la partita di U20 Elite League con la sua Germania contro la Polonia; i tedeschi hanno vinto per 0-1 con il gol di Muller al 90esimo.

TANTI KILOMETRI

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui nazionali del Milan: "Centomila chilometri, come un'auto usata. Centomila chilometri, due volte e mezzo la circonferenza della Terra. I 13 giocatori del Milan convocati in Nazionale nella sosta viaggeranno per oltre 100.000 chilometri e siamo a livelli da record. Non esistono statistiche sui viaggi dei nazionali nelle pause ma per un club contemporaneo è molto raro avere sei giocatori impegnati in partite oltre Oceano. Nel Milan, ci sono: Maignan, Rabiot, Saelemaekers, De Winter, Modric, Pulisic.

Il tema viaggi è di grande attualità perché Napoli-Milan è l'ultimo treno scudetto: prendere o lasciare. Allegri eviterebbe con tutto il cuore di avere giocatori stanchi oppure, peggio, con problemi fisici. In passato - i milanisti non dimenticano - è successo: nella sosta di ottobre, si sono fatti male Saelemaekers, Rabiot, Estupinan, Pulisic e Nkunku. Il pericolo questa volta si chiama Mondiale: in vista della Coppa del Mondo, molte amichevoli di marzo vengono organizzate negli Stati Uniti. E allora, la Francia di Rabiot e Maignan giocherà tra Boston e Washington, il Belgio di Saelemaekers e De Winter tra Atlanta e Chicago, la Croazia di Modric a Orlando. Poi, certo, gli Stati Uniti di Pulisic saranno... a casa, ad Atlanta".