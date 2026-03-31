Caos in casa Napoli prima del Milan: per Lukaku si valutano provvedimenti disciplinari
(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - In una nota il Napoli comunica che "il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell'attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato". Così il club sul suo sito web. (ANSA).
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