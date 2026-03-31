Ma cosa ha fatto (di nuovo) Pavlovic! Gol super con la Serbia in rovesciata

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Gol straordinario di Strahinja Pavlovic con la Serbia! Il difensore del Milan, reduce dalla bellissima rete in campionato contro il Torino, ha bissato con la maglia della sua nazionale siglando un gol in rovesciata contro l'Arabia Saudita, nel match vinto per 2-1 dalla selezione serba. Pavlovic è rimasto in campo per tutta la durata della partita.

L'AUMENTO DI VALORE DI PAVLOVIC

Come di consueto i colleghi di Transfermarkt hanno pubblicato sul proprio sito un aggiornamento relativo ai valori di mercato dei calciatori del Milan. Quello che più di tutti ha visto incrementare il proprio cartellino è il difensore serbo Strahinja Pavlovic, con un positivo di addirittura 7 milioni di euro rispetto l'ultima volta. Stando a Transfermarkt, dunque, il valore di mercato dell'ex Salisburgo si aggira oggi attorno ai 35 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO DI MARZO GIOCATORI MILAN

Strahinja Pavlovic: 35 milioni (+7 milioni)

Davide Bartesaghi: 23 milioni (+5 milioni)

Koni De Winter: 23 milioni (+3 milion)

Zachary Athekame: 10 milioni (+2 milioni)

Ardon Jashari: 30 milioni (-2 milioni)

Youssouf Fofana: 25 milioni (-3 milioni)

Niclas Fullkrug: 5 milioni (-3 milioni)

Christopher Nkunku: 28 milioni (-4 milioni)

Rafael Leao: 65 milioni (-5 milioni)

Christian Pulisic: 50 milioni (-10 milioni)

GOL DEL MESE

Non poteva essere che di Strahinja Pavlovic il miglior gol del mese di marzo segnato da un giocatore del Milan: la bordata da 25 metri in Milan-Torino ha messo davvero tutti d'accordo. Rivedi la prodezza del serbo in tutta la sua bellezza nel video in calce all'articolo.