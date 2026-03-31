Estupinan non risparmiato dall'Ecuador: il terzino rossonero è titolare contro l'Olanda

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Pervis Estupinan risulta titolare nell'amichevole tra il suo Ecuador e l'Olanda con calcio d'inizio alle ore 20:45.

TANTI KILOMETRI

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui nazionali del Milan: "Centomila chilometri, come un'auto usata. Centomila chilometri, due volte e mezzo la circonferenza della Terra. I 13 giocatori del Milan convocati in Nazionale nella sosta viaggeranno per oltre 100.000 chilometri e siamo a livelli da record. Non esistono statistiche sui viaggi dei nazionali nelle pause ma per un club contemporaneo è molto raro avere sei giocatori impegnati in partite oltre Oceano. Nel Milan, ci sono: Maignan, Rabiot, Saelemaekers, De Winter, Modric, Pulisic.

Il tema viaggi è di grande attualità perché Napoli-Milan è l'ultimo treno scudetto: prendere o lasciare. Allegri eviterebbe con tutto il cuore di avere giocatori stanchi oppure, peggio, con problemi fisici. In passato - i milanisti non dimenticano - è successo: nella sosta di ottobre, si sono fatti male Saelemaekers, Rabiot, Estupinan, Pulisic e Nkunku. Il pericolo questa volta si chiama Mondiale: in vista della Coppa del Mondo, molte amichevoli di marzo vengono organizzate negli Stati Uniti. E allora, la Francia di Rabiot e Maignan giocherà tra Boston e Washington, il Belgio di Saelemaekers e De Winter tra Atlanta e Chicago, la Croazia di Modric a Orlando. Poi, certo, gli Stati Uniti di Pulisic saranno... a casa, ad Atlanta".