Athekame si gioca l'Europeo U21: è titolare nel match delle 20 tra Svizzera ed Estonia

Athekame si gioca l'Europeo U21: è titolare nel match delle 20 tra Svizzera ed EstoniaMilanNews.it
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Oggi alle 19:40News
di Antonello Gioia

Zachary Athekame è titolare nella Svizzera Under 21 nel match tra Svizzera-Estonia, in programma oggi martedì 31 marzo ore 20.00 a Thun, valido per le Qualificazioni all'Europeo Under 21.