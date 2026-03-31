Jashari titolare con la Svizzera, ma sostituito all'intervallo (come molti compagni)

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Ardon Jashari, centrocampista del Milan, è stato schierato titolare dal ct Murat Yakin nell'amichevole tra la Svizzera e la Norvegia. Lo svizzero ha giocato i primi 45 minuti per poi essere sostituito all'intervallo, come molti dei suoi compagni. Il match, per la cronaca, è terminato 0-0.

LE PAROLE DI JASHARI A IL FOGLIO

Ardon Jashari ha rilasciato una lunga intervista a Il Foglio, nella quale ha prima di tutto raccontato come è andata la lunga trattativa che lo ha portato al Milan: "Me lo ricordo bene quel periodo, avevo terminato la stagione con il Bruges vincendo la Belgian Cup, ed ero tra i calciatori più forti in rosa. Il club non voleva assolutamente cedermi, la sua posizione era chiara nei miei confronti. Io parlavo ogni giorno con il mio agente, sapendo del forte interesse del Milan. Ero in vacanza a Ibiza, con la mia fidanzata, mi stavo rilassando quando è suonato il mio cellulare. Il numero era italiano. Risposi subito, era Igli Tare. Ho capito immediatamente che il Milan avrebbe fatto di tutto pur di convincermi e questa cosa mi entusiasmava molto. Dall'altra avevo un rispetto enorme per il Bruges. Volevo solo trovare la soluzione migliore per entrambi. Certo, come fai a rifiutare un club così importante come il Milan. Cosa ha accelerato il mio arrivo a Milano? Il lavoro di tutta la dirigenza, circa una decina di giorni dopo la chiamata del direttore è arrivata anche quella di Zlatan Ibrahimovic. Mi ha parlato del progetto, Ero emozionato al telefono, la voce quasi mi tremava, ma ero motivato e pronto dentro di me per iniziare una nuova sfida".

IL RAPPORTO CON ALLEGRI - Il centrocampista svizzero ha poi parlato di Max Allegri: "Lui è un maestro per me, cerco di imparare moltissimo. Ha grande esperienza. Mi parla spesso, dice di inserirmi di più, di giocare con intensità e di andare anche al tiro se abbiamo l'occasione. Mi sprona a migliorarmi anche in allenamento, anche perché nel corso degli ultimi anni la mia posizione in campo è molto cambiata".

VOGLIA DI VINCERE - In merito ai suoi obiettivi nel Milan, Jashari non ha dubbi: "Sono qui per vincere. Per me, per la squadra, per i tifosi. Voglio dare il massimo ogni giorno, con entusiasmo e professionalità. Mi auguro di vestire questa maglia ancora per tanti anni. Adesso però dobbiamo pensare partita dopo partita, il nostro obiettivo è tornare in Champions League tra le squadre più importanti di Europa. Sappiamo che dobbiamo lavorare duro, ma questo non ci spaventa".