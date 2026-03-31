Non solo Italia: stasera in campo anche l'Ecuador di Estupinan

Non solo Italia: stasera in campo anche l'Ecuador di EstupinanMilanNews.it
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Oggi alle 18:40News
di Lorenzo De Angelis

Ovviamente le energie mentali sono rivolte interamente all'importante sfida dell'Italia a Zenica contro la Bosnia, ma questa sera scenderà in campo anche l'Ecuador di Pervis Estupinan, sempre alle 20:45.

Ovviamente la posta in palio è nulla rispetto a quello che gli Azzurri si giocheranno questa sera, ma per l'esterno del Milan sarà comunque un test importante, contro una Nazionale forte come quella olandese, per mettere ulteriori minuti sulle gambe dopo i 20 minuti di settimana scorsa contro il Marocco.  