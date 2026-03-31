Chance per Jashari in Nazionale: le ufficiali di Norvegia-Svizzera

Chance per Jashari in Nazionale: le ufficiali di Norvegia-Svizzera MilanNews.it
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Oggi alle 18:10News
di Lorenzo De Angelis

Da poco più di 10 minuti è cominciata in quel di Oslo l'amichevole tra Norvegia e Svizzera, sfida che vede protagonista in campo dal primo minuto il centrocampista del Milan Ardon Jashari. Di seguito le scelte ufficiali dei due commissari tecnici per questa partita: 

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Nusa.
CT: Ståle Solbakken.

SVIZZERA (3-4-3): Mvogo; Elvedi, Zakaria, Akanji; Aebischer, Freuler, Jashari, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.
CT: Murat Yakin.