MN - Amelia sulla corsa scudetto: "6 punti sono tanti. Il finale di campionato si deciderà a Napoli"
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Il Milan può ancora credere nello scudetto? Quanto sarà importante e decisiva la sfida del lunedì di Pasquetta contro il Napoli sotto questo punto di vista? Di questo argomento ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex portiere del Milan, nonché campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, Marco Amelia.
Pensa che il Milan possa lottare per lo scudetto fino alla fine?
"6 punti sono tanti. Il Milan può continuare il suo percorso, ma tanto passa da Napoli, perché la prossima partita sarà determinante per restare almeno nei 6 punti che ci sono adesso di distacco, e poi vedere qualche passo falso dell'Inter".
Quindi il campionato del Milan si deciderà a Napoli?
"Il finale di campionato sì, si deciderà a Napoli".
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