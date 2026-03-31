Condò sul calcio italiano: "Esiste un prima di Sacchi e un dopo Sacchi"
Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato così di quanto abbia rivoluzionato il calcio il Milan di Arrigo Sacchi, che domani festeggerà il suo 80° compleanno: "Il Milan di Sacchi è considerato la squadra di club migliore della storia assieme all'Ajax di Michels e al successivo Barcellona di Guardiola. C'entra il tipo di gioco, e pare che in questi sondaggi votino solo gli adepti del calcio totale e derivati, c'entra soprattutto la capacità (rarissima) di assemblare squadre composte da campioni, e farli giostrare pensando al bene collettivo.
I detrattori di Sacchi sostengono che ha vinto (solo) uno scudetto e due coppe dei Campioni - ehm, più un Mondiale perso in finale ai rigori- perché aveva tanti fuoriclasse a disposizione. È vero, li aveva. Ma è il come ha ottenuto questi risultati, convertendo i fuoriclasse al gioco di squadra, ad averne fatto la pietra miliare del nostro calcio, perché esiste un prima di Sacchi e un dopo Sacchi, e questo nessuno lo potrà mai negare".
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