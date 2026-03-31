Stasera Bosnia-italia, allo stadio ci sarà un gran rossonero: ecco di chi si tratta

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Questa sera, nello stadio di Bilino Polje, a Zenica, gli Azzurri affronteranno la Bosnia di Edin Dzeko con la quale si giocheranno l'accesso al Mondiale 2026. Una partita tanto fondamentale quanto delicata che si giocherà letteralmente in un clima infernale. Come detto sarà lo stadio Bilino Polje di Zenica il teatro della partita, teatro che conta circa 8.000 posti che saranno chiaramente tutti esauriti.

Tra i tanti tifosi presenti allo stadio, come riporta Sky Sport, ci sarà una leggenda del tennis e grandissimo rossonero: stiamo parlando ovviamente di Novak Djokovic. Sempre secondo Sky Sport, uno dei motivi che porta Djokovic abitualmente in Bosnia è Vidoko. Una località turistica che il tennista conosce perché la frequenta spesso. È un luogo a cui il serbo è molto legato dove in passato ha anche inaugurato diversi campi da tennis.