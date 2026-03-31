San Siro, l'inchiesta si allarga: sequestri e telefoni nel mirino del pm

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La Procura di Milano ha disposto perquisizioni e sequestri nell'indagine sulla vendita di San Siro, che cpoinvolge nove persone per ipotesi di turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo i PM, l'avviso pubblico del 25 marzo 2025 sarebbe stato modellato sulle esidenze di Milan e Inter, scoraggiando eventuali concorrenti.

Ora gli investigatori vogliono andalizzare anche dispositivi e materiali riconducibili all'area Milan, finora non esaminata, per colmare quella che definiscono una "lacuna informativa" e ricostruire meglio rapporti, contatti e comunicazioni tra soggetti pubblici e privati. A riportarlo sono i colleghi di Calcio & Finanza.