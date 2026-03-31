Rampulla sulla Nazionale: "Ora si deve tifare Italia. Poi che tutto vada riformato è un altro discorso"

vedi letture

Michelangelo Rampulla, su TMW Radio, ha parlato così dell'Italia: "Sembra uno sport quello di prendere di mira la Nazionale. Il campanilismo non c'entra. Ora si deve tifare Italia, dopo due mancate partecipazioni ai Mondiali sarebbe un disastro. Poi che tutto vada riformato è un altro discorso".

Mondiali, oggi si decide il destino dell'Italia: il programma delle 4 finali playoff

Le ultime 4 squadre europee a partecipare al Mondiale 2026 si decideranno oggi, martedì 31 marzo, alle ore 20.45. Le 4 finali di playoff si giocheranno in Bosnia, Svezia, Kosvo e Repubblica Ceca: gara secca con tempi supplementari e tiri di rigore in caso di parità. Coinvolta anche l'Italia nel Percorso A: gli Azzurri di Gattuso dovranno superare la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko a Zenica. Di seguito il programma di tutte le finali europee dei playoff Mondiali.

PERCORSO A

Bosnia Erzegovina - Italia (Zenica, 31 marzo alle 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Canada, Qatar e Svizzera.

PERCORSO B

Svezia - Polonia (Solna, 31 marzo alle 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo F dei Mondiali, che comprende Olanda, Giappone e Tunisia.

PERCORSO C

Kosovo - Turchia (Pristina, 31 marzo alle 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo D dei Mondiali, che comprende Stati Uniti, Paraguay e Australia.

PERCORSO D

Repubblica Ceca - Danimarca (Praga, 31 marzo alle 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Messico, Sudafrica e Corea del Sud.