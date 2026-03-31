Bosnia-Italia, il Ministro Abodi stasera a Zenica: "In campo 60 milioni di italiani"

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(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, sarà questa sera a Zenica a tifare Italia nella finale playoff contro la Bosnia che vale la qualificazione ai Mondiali. "In campo con gli undici giocatori saremo 60 milioni di italiani", promette Abodi a margine delle celebrazioni a Rozzano, nel Milanese, del 25esimo anniversario del Servizio Civile Universale. "Che succederà stasera - aggiunge il ministro Abodi - è difficile dirlo. Sarà una partita complicata, ma lo spirito deve essere quello dei giorni più nobili".

Dopo due esclusioni consecutive, "c'è la voglia di andare a questi Mondiali, di giocarli, per cui ci affidiamo a tutta la squadra e a Gattuso in particolare", aggiunge senza lasciare spazio alle scaramanzie e ai pensieri negativi. "Cosa fare dovesse andare male? Non penso al fatto che possa andare male, penso che se andrà bene dovremo cercare di cambiare passo". (ANSA).